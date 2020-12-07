بدء «المربعانية» الاثنين.. تعرّف على سماتها ومدتها

يبدأ فصل الشتاء فعليًا، مع دخول «المربعانية» يومها الأول، غدًا الاثنين؛ حيث تشهد البلاد أطول ليلة وأقصر نهار في السنة. حسبما ذكرت «الإخبارية».

وتعد «المربعانية» هي البداية الفعلية للشتاء، وتكون مدتها 39 يومًا؛ حيث تمتد في المفترة ما بين الـ7 من ديسمبر إلى 15 يناير، ويتخللها 3 نجوم؛هي «الإكليل والقلب والشولة»، وكل نجم منها مدته 13 يومًا.

ويكون الجو خلال تلك «المربعانية» شديد البرودة في الظل وداخل المنازل.

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