تشتد البرودة في الظل وداخل المنازل..
يبدأ فصل الشتاء فعليًا، مع دخول «المربعانية» يومها الأول، غدًا الاثنين؛ حيث تشهد البلاد أطول ليلة وأقصر نهار في السنة. حسبما ذكرت «الإخبارية».
وتعد «المربعانية» هي البداية الفعلية للشتاء، وتكون مدتها 39 يومًا؛ حيث تمتد في المفترة ما بين الـ7 من ديسمبر إلى 15 يناير، ويتخللها 3 نجوم؛هي «الإكليل والقلب والشولة»، وكل نجم منها مدته 13 يومًا.
ويكون الجو خلال تلك «المربعانية» شديد البرودة في الظل وداخل المنازل.
فيديو | غداً بداية #المربعانية البداية الفعلية لفصل #الشتاء.. تعرف على سماتها ومدتها#الإخبارية pic.twitter.com/CAOdeFKHYE— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 6, 2020
فيديو | غداً بداية #المربعانية البداية الفعلية لفصل #الشتاء.. تعرف على سماتها ومدتها#الإخبارية pic.twitter.com/CAOdeFKHYE— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 6, 2020
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كانت هذه تفاصيل خبر بدء «المربعانية» الاثنين.. تعرّف على سماتها ومدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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