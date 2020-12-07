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القويز: هناك سيولة في قطاعات وشركات لا تتناسب مع مستوى ربحيتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز: إن ربحية الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية تراجعت بنسبة 50% جراء ظروف جائحة كورونا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.
وأضاف القويز في حديثه خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة، بمشاركة وزارة المالية، وهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي “ساما”، أن تداعيات جائحة كورونا أثرت على ربحية الشركات وأدائها، ومؤشر السوق وسيولته اليومية.
وتحدث عن عدد من الاستثناءات في تراجع الأرباح مثل قطاعات الاتصالات والأغذية والرعاية الصحية والتجزئة، والتي استفادت بعض مؤسساتها من ظروف الجائحة، بحسب “العربية”.
وقال: إن مؤشر السوق السعودية لم ينخفض بنفس الوتيرة، حيث تراجع قرابة 1% خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأشار إلى تكثيف الهيئة رقابتها على تداولات أظهرت تركز السيولة في قطاعات وشركات بما لا يتناسب مع مستوى ربحية تلك الشركات.
واعتبر أن مؤشرات التعافي السريع زادت من سيولة السوق السعودية مع بداية الخروج من الإغلاق الكامل.
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