شكرا لقرائتكم خبر عن 13549 مخالفة لاحترازات «كورونا» في أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت إحصائية نشرتها وزارة الداخلية على حسابها في «تويتر» أمس (الأحد) وصول عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا إلى 13549 مخالفة خلال الفترة من 14-20/‏4/‏1442.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3192)، تلتها منطقة الرياض بـ (2326)، ثم القصيم (1784)، فالمدينة المنورة بـ (1773)، والمنطقة الشرقية بـ (1164)، والحدود الشمالية (796)، وحائل (597)، وعسير (465)، والجوف (450)، وتبوك (378)، وجازان (309)، ثم نجران بـ (204)، فالباحة بواقع (111).

وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.