شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث مشاريع «سلمان للإغاثة» مع سفير طاجيكستان والان مع التفاصيل
وشهد اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، فيما أعرب السفير كريمي عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، على المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز للمتضررين في طاجيكستان في مختلف المجالات الإغاثية، خصوصا خلال فترة الزلازل والفيضانات التي اجتاحت أجزاء من طاجيكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة يبحث مشاريع «سلمان للإغاثة» مع سفير طاجيكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.