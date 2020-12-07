شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «حقوق الإنسان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحث محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، تعزيز آلية حسن التعاون المشترك مع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، ومدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة حسام آل محسن. جاء ذلك لدى استقبال الأمير مشعل بن ماجد لهما أمس (الأحد)، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المناطة بالهيئة.

يأتي ذلك في وقت تواصل الهيئة بمختلف فروعها تقديم أعمالها وخدماتها في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، إضافة إلى نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.