شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «حقوق الإنسان» والان مع التفاصيل
يأتي ذلك في وقت تواصل الهيئة بمختلف فروعها تقديم أعمالها وخدماتها في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، إضافة إلى نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
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