شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة قيادة للنساء في عسير.. قريباً والان مع التفاصيل
وفي جولة ميدانية، رصدت "الخليج 365" إنجاز المبنى الرئيسي للمدرسة بنسبة 95%، بينما أنجز 60% تقريباً من الميدان، ما يشير إلى قرب افتتاح المدرسة التي كان مقرراً إطلاقها في نوفمبر الماضي، إلاّ أن وعورة التضاريس وأعمال القطع والدفن وتفجير الصخور تسببت في تعطل اكتمال المنشأة.
واستعرض أمير عسير الأمير تركي بن طلال في وقت سابق، المعوقات التي كشفت توقف أعمال التنفيذ ومنها الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، وناقش مع العاملين الصعوبات التي واجهت أعمال التنفيذ، كما تطرق إلى ما يتطلبه الوقت من إعداد للدراسة الهيدرولوجية بهدف تصريف مياه الأمطار إلى مجاري الأودية المحيطة، والتي استوجبت تنفيذ أعمال ردم في بعض أجزاء الموقع بارتفاع 8 أمتار، وعمل جدار استنادي من الجهة الخلفية للميدان لحماية حدوده من الانهيارات، إضافة إلى صعوبات في تنفيذ أعمال التسوير للموقع.
يُذكر أن العديد من السيدات في عسير ينتظرن بفارغ الصبر، افتتاح المنشأة التي طالبن بها كثيراً حتى يتمكّنّ من الحصول على رخص قيادة تؤهلهن لقيادة مركباتهن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.