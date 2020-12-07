شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية لـ الخليج 365: مخيمات الجبيل البرية جاهزة.. والحجز إلكتروني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن طلب الترخيص لموقع المخيم المتنزه البري الذي يبعد عن محافظة الجبيل 75 كيلو يتم من خلال الرابط المخصص في موقع الأمانة الإلكتروني.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان لـ "الخليج 365" إن تقديم الطلب وحجز المخيم يكون بعد سداد الرسوم واستلام العقد، موضحاً أن البلدية حددت رسوماً رمزية بواقع 1500 ريال وذلك مقابل الخدمات البلدية التي تقدمها في موقع المخيمات إلى جانب رسوم تأمين الموقع بمبلغ 1000 ريال، مشيراً إلى أنه تم وضع مكتب في الموقع على الطبيعة لهذا الغرض.

وكانت بلدية الجبيل أعلنت مسبقاً عن تحديد موقع للمخيمات الربيعية بمساحة 3 ملايين متر مربع تضم 380 قطعة موزعة في شمال غرب المحافظة على حدود الجبيل والنعيرية على طريق أبو حدرية تم تخصيصها للتخييم وتخصيص 3600 متر مربع لكل مخيم.