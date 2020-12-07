شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع يوم التطوع.. 300 سعودي وسعودية لخدمة زوار المسجد النبوي والان مع التفاصيل
وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أن الوكالة عملت على تفعيل الفرص والمبادرات بهدف تشجيع العمل التطوعي، مواكبة لرؤية المملكة، التي وضعت ضمن أهدافها الوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030، ما يدفع الجميع إلى بذل كل الجهود لمشاركة أفراد المجتمع السعودي كافة في تحمل مسؤوليته الاجتماعية.
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