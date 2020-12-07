شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: أنجزوا المشاريع البلدية في مواعيدها المقررة والان مع التفاصيل
جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه أمس (الأحد) أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ، الذي أطلعه على تقرير مفصل عن أعمال الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة، فيما ناقش سير العمل في المشاريع التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها. من جهته، ثمن آل محفوظ دعم واهتمام أمير تبوك بمشاريع الأمانة في منطقة تبوك.
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