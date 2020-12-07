شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: أنجزوا المشاريع البلدية في مواعيدها المقررة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان على ضرورة إنجاز المشاريع البلدية في أوقاتها المحددة، مثمنا جهود القائمين على أمانة المنطقة، في ظل ما يحظى به قطاع البلديات في المملكة بشكل عام، من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه أمس (الأحد) أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ، الذي أطلعه على تقرير مفصل عن أعمال الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة، فيما ناقش سير العمل في المشاريع التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها. من جهته، ثمن آل محفوظ دعم واهتمام أمير تبوك بمشاريع الأمانة في منطقة تبوك.