اخبار السعوديه

أمير الشرقية: مشاركة القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة ضرورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: مشاركة القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة ضرورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أن مبادرات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية تأتي لتحسين المشهد الحضري، لاسيما أن المنطقة زاخرة بالمبادرات النوعية المميزة، ما يستوجب استنساخها على مستوى المجلس البلدية في المنطقة والمملكة، للحاجة الملحة لمبادرات المعالجة البيئية وتحسين المشهد الحضري، وإعادة تدوير المخلفات.

وأبان خلال لقائه بمكتبه بديوان الإمارة أمس (الأحد) رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري، وأعضاء المجلس، ضرورة العمل على نمذجة حملات المجلس في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، ونقل التجربة لبقية المجالس في المنطقة، مع تفعيل الشراكة بين المجلس والمستفيدين والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف وتفعيل التطوع البلدي.


كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية: مشاركة القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة ضرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"