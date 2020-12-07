، كورونا يصيب 1011 تونسيًّا و2333 فلسطينيًّا في آخر 24 ساعة ،

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أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد خروج 177 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103501 حالة حتى أمس.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 418 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 118432 حالة، من ضمنهم 103501 حالة تم شفاؤها، و6771 حالة وفاة.
وسجّلت فلسطين 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت الصحة الفلسطينية أمس الأحد أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 76.4 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8 %، ونسبة الوفيات 0.8 % من مجمل الإصابات.
كما سجّلت تونس 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت "الصحة التونسية" أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 104 آلاف وإصابتين، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و561 حالة.فيروس كورونا الجديد
كورونا يصيب 1011 تونسيًّا و2333 فلسطينيًّا في آخر 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-07
أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد خروج 177 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103501 حالة حتى أمس.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 418 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 118432 حالة، من ضمنهم 103501 حالة تم شفاؤها، و6771 حالة وفاة.
وسجّلت فلسطين 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت الصحة الفلسطينية أمس الأحد أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 76.4 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8 %، ونسبة الوفيات 0.8 % من مجمل الإصابات.
كما سجّلت تونس 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت "الصحة التونسية" أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 104 آلاف وإصابتين، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و561 حالة.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
01:39 AM
مصر سجَّلت 418 إصابة جديدة بالفيروس و21 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد خروج 177 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103501 حالة حتى أمس.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 418 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 118432 حالة، من ضمنهم 103501 حالة تم شفاؤها، و6771 حالة وفاة.
وسجّلت فلسطين 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت الصحة الفلسطينية أمس الأحد أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 76.4 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8 %، ونسبة الوفيات 0.8 % من مجمل الإصابات.
كما سجّلت تونس 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت "الصحة التونسية" أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 104 آلاف وإصابتين، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و561 حالة.
، كورونا يصيب 1011 تونسيًّا و2333 فلسطينيًّا في آخر 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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