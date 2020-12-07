منخفض جوي أطلسي يصاحبه زخات مطر على مناطق بالمملكة خلال ساعات

توقع الراصد الجوي، عبدالله الحربي، مساء اليوم الأحد، أن تشهد أجزاء من المملكة منخفضًا أطلسيًّا، مع سقوط زخات مطر خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر قال الحربي: منخفض أطلسي يخدم شمال عرب المملكة وغربها وأجزاء من (حائل والقصيم)، وتتوسع رقعة استفادة بقية المناطق بالأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأَضاف: هذه الأيام تشهد البلاد استقرارًا جويًّا، لكن لن تخلو سواحل جازان وجزر فرسان من بعض زخات المطر، حتى ولو كان هذا ليس موعدها؛ بسبب دفء المنطقة وتراجع منخفض البحر الأحمر جنوبًا.

ولم يستبعد الحربي بعض التكونات المحلية في تهامة الجنوبية.

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