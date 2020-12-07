اجتماعي / محافظ يدمة يفتتح فعاليات اليوم العالمي للتطوع بالمحافظة



نجران 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

افتتح محافظ يدمة موفق العنزي اليوم معرض التطوع "عطاء وطن" الذي تنظمه جمعية البر الخيرية بمشاركة لجنة التنمية الأهلية بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

واطّلع محافظ يدمة على ما يحتويه المعرض من مبادرات وبرامج تطوعية بالمحافظة، مؤكداً أهمية التنسيق والعمل المشترك بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية لتفعيل المبادرات التطوعية والعمل التطوعي .

// انتهى //

17:22ت م

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