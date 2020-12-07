السعودية اليوم / أمين الجوف يتفقد 4 مشروعات تطويرية بالمنطقة



سكاكا 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

اطلع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان , سير العمل في 4 مشروعات بلدية تحت التنفيذ، وما تم إنجازه من أعمال والمراحل المتبقية.

وشملت المشروعات مشروع إنشاء المركز الحضاري بمدينة سكاكا، ومشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز الذي يبدأ من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق الذي تضمن إعادة تأهيل الأرصفة بحيث تشمل مضمار مشاة ومضمار للدراجات الهوائية، وكذلك رفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار للطريق، ومشروع تطوير سوق الشلهوب وطريق المحاكاة الذي تم إنشاؤه ، وممشى الربوة الذي يجري تنفيذه بطول 915 مترا، حيث تم إنجاز أعمال (الإنترلوك) على مساحة 35613 مترا مربعا، و(بردورات) عادية وزراعية بحوالي 17600 متر طولي.

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17:21ت م

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