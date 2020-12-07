آل الشيخ يؤكد أهمية تطوير وتجويد العملية التعليمية

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وتخلل اللقاء الذي عقد في مدرسة البث الفضائي اجتماع تنسيقي لمناقشة نتائج المملكة في اختبارات الـTIMSS، المقرر الإعلان عنها غدا، إضافة إلى الاطلاع على الاستديوهات التعليمية لقنوات عين، والاستماع إلى عرض مرئي عن أبرز مؤشرات وإحصائيات منصة مدرستي.وأكد آل الشيخ أن اللقاء يأتي حرصا من الوزارة والهيئة على تعزيز التكامل والتعاون لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في العمل المشترك ضمن فريق واحد، واستمرار الجهود لتطوير وتجويد العملية التعليمية في المملكة وفق أعلى المؤشرات في التنافسية الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة وهيئة التقويم تعملان في اتجاه تكاملي واحد للاستفادة من نتائج الاختبارات الدولية، والتنسيق في مجالات عدة تضمن الحصول على مخرجات أفضل لنواتج التعلم للطلاب والطالبات، والتدريب المستمر للمعلمين والمعلمات.
من جانبه أوضح العيسى أن المملكة نجحت في سرعة توفير الاستعدادات كافة لتقديم تعليم عن بعد متميز يخدم ما يحتاجه الطالب والمعلم في هذه المرحلة خلال جائحة كورونا، بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة لجودة وكفاءة التعليم ومؤسساته للارتقاء بمستوى التعليم.
وعد التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني رافدا من روافد التعليم ودعم منظومته، مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة والإمكانات المتميزة والاستوديوهات المجهزة على مستوى عال، وتفاني منسوبي التعليم من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات لدعم العملية التعليمية، متطلعا إلى الاستمرار في هذا الجانب لتوفير تعليم نوعي في المملكة.
وأوضح أن الهيئة تقدم الدعم والمساندة للوزارة لكل ما يمكن أن يحقق تطلعات ولاة الأمر، وكذلك لكل ما يمكن أن يسهم في رفع جودة التعليم، وأن هناك اتصالات ومتابعة دائمة واجتماعات مشتركة مع الوزارة، سعيا لتعزيز الجهود وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، ودعم المرحلة المقبلة والعمل المشترك.
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