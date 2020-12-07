شكرا لقرائتكم خبر آل الشيخ يؤكد أهمية تطوير وتجويد العملية التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس، مع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، تعزيز جوانب التكامل والتنسيق بين الوزارة والهيئة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمملكة وفق رؤية 2030.

وتخلل اللقاء الذي عقد في مدرسة البث الفضائي اجتماع تنسيقي لمناقشة نتائج المملكة في اختبارات الـTIMSS، المقرر الإعلان عنها غدا، إضافة إلى الاطلاع على الاستديوهات التعليمية لقنوات عين، والاستماع إلى عرض مرئي عن أبرز مؤشرات وإحصائيات منصة مدرستي.

وأكد آل الشيخ أن اللقاء يأتي حرصا من الوزارة والهيئة على تعزيز التكامل والتعاون لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في العمل المشترك ضمن فريق واحد، واستمرار الجهود لتطوير وتجويد العملية التعليمية في المملكة وفق أعلى المؤشرات في التنافسية الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة وهيئة التقويم تعملان في اتجاه تكاملي واحد للاستفادة من نتائج الاختبارات الدولية، والتنسيق في مجالات عدة تضمن الحصول على مخرجات أفضل لنواتج التعلم للطلاب والطالبات، والتدريب المستمر للمعلمين والمعلمات.

من جانبه أوضح العيسى أن المملكة نجحت في سرعة توفير الاستعدادات كافة لتقديم تعليم عن بعد متميز يخدم ما يحتاجه الطالب والمعلم في هذه المرحلة خلال جائحة كورونا، بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة لجودة وكفاءة التعليم ومؤسساته للارتقاء بمستوى التعليم.

وعد التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني رافدا من روافد التعليم ودعم منظومته، مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة والإمكانات المتميزة والاستوديوهات المجهزة على مستوى عال، وتفاني منسوبي التعليم من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات لدعم العملية التعليمية، متطلعا إلى الاستمرار في هذا الجانب لتوفير تعليم نوعي في المملكة.

وأوضح أن الهيئة تقدم الدعم والمساندة للوزارة لكل ما يمكن أن يحقق تطلعات ولاة الأمر، وكذلك لكل ما يمكن أن يسهم في رفع جودة التعليم، وأن هناك اتصالات ومتابعة دائمة واجتماعات مشتركة مع الوزارة، سعيا لتعزيز الجهود وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، ودعم المرحلة المقبلة والعمل المشترك.