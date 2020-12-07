شكرا لقرائتكم خبر ندوة تناقش صعوبات تواجه ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وناقشت الندوة أوراقا علمية عدة، منها «الطلاب الجامعيون من ذوي الإعاقة والتعلم الطارئ عن بعد»، و»التحديات التي تواجه الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية وعائلاتهم أثناء جائحة كورونا والحلول المبتكرة»، و»أثر جائحة كورونا على تعليم ذوي الإعاقة والمستفيدين من وجود الدمج وأثرها على تعليمهم».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلاب أمس، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة بعنوان «التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا وأبرز الحلول».وناقشت الندوة أوراقا علمية عدة، منها «الطلاب الجامعيون من ذوي الإعاقة والتعلم الطارئ عن بعد»، و»التحديات التي تواجه الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية وعائلاتهم أثناء جائحة كورونا والحلول المبتكرة»، و»أثر جائحة كورونا على تعليم ذوي الإعاقة والمستفيدين من وجود الدمج وأثرها على تعليمهم».

كانت هذه تفاصيل خبر ندوة تناقش صعوبات تواجه ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.