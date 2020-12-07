شكرا لقرائتكم خبر تدريب 400 متطوع على تحسين المشهد الحضري بالقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرتي «ازرع شجرة.. تثمر ظلا وحياة»، ومبادرة «بيتك أخضر.. الشجر علينا والزراعة عليك»، إلى جانب تدريب 400 متطوع ومتطوعة من الفرق التطوعية وفريق أصدقاء البلدية على أعمال تحسين المشهد الحضري، وذلك ضمن المبادرات التطوعية بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي.

وتضمنت المبادرات زراعة 520 شتلة، وتوزيع 1500 شجرة ظل على رواد الواجهات البحرية بمحافظة القطيف، إضافة إلى إعادة دهان عدد من الأرصفة.

وتهدف المبادرات والفعاليات التطوعية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع المتطوعين، وتعزيز دورهم في جوانب المسؤولية المجتمعية، وتحفيزهم للمشاركة في الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تطلقها البلدية.