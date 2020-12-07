الزايدي يحتفي بمشعل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رزيق مرزوق الزايدي احتفل بعقد قران نجله مشعل، أحد منسوبي غرفة مكة، على ابنة وليد الراضي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، وسط حضور الأهل والأقارب.

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