شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 23 عيادة استشارية في «صحية» نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت صحة نجران أن العيادات الاستشارية تضم 14 تخصصا طبيا دقيقا وعاما، تشمل تخصصات العظام، والقلب، والباطنية عامة، والسكر، والعيون، والجراحة العامة، والجلدية، والصدرية، والمسالك البولية، والأطفال، والباطنة، والأعصاب، وجراحة الأعصاب، والنساء والولادة، إضافة لطب الأسرة.وتقع مراكز الرعاية المقدمة للخدمات في أحياء الحضن، وأبالسعود، والفهد الشمالي، والضباط، والقابل والعريسة، وسلطانة شرورة، وجنوب المطار، والمشعلية، وتعمل من الأحد إلى الخميس من الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا.
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