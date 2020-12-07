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معالجة 2423 بلاغا ببلديات مكة خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - عالجت إدارة خدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة 2423 بلاغا عبر نظام البلاغات 940، خلال الفترة من 11 إلى 18 من الشهر الحالي، عن طريق الإدارات المختصة والبلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة، ومتابعة جودة الخدمات عن طريق إدارة العناية بالعملاء.

وأوضح مدير خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل حلواني أن الأمانة تعمل على إنجاز معاملات المواطنين - عن بعد - عن طريق مبادرة «مخدوم وأنت في بيتك» عبر وسائل التواصل المختلفة، حيث أنهت خدمة 679 عميلا خلال الأسبوع الماضي من خلال هذه المبادرة دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ، وحفاظا على سلامة المواطنين، وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.

وأشار حلواني إلى إجراء 25 مقابلة للعملاء مع أمين العاصمة المقدسة عبر الشاشات المخصصة للتواصل الالكتروني بالإدارة العامة لخدمة العملاء، إضافة إلى تخصيص مقر للتواصل المرئي عبر شاشات الكترونية، للتواصل وتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين وتسهيل الخدمات لهم في ظل استمرار الجائحة، لافتا إلى إمكانية حجز المواعيد عبر موقع الأمانة الرسمي، ومنصة بلدي. وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

من إنجازات إدارة الخدمات الشاملة بخدمة العملاء:

  • 287 صكا جرى تعديلها
  • 117 صكا جديدا سجلت
  • 70 قطعة أرض جرت تجزئتها
  • 80 معاملة لاشتراطات البناء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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