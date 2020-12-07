شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في عمان لـ"اليوم": نتابع 26 موقوفا سعوديا بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري عن متابعة السفارة 26 موقوفا سعوديا داخل الأردن وفق ما يردها من الجهات المختصة، وذلك عبر الزيارات المباشرة لهم، داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومقابلتهم والاطمئنان عليهم ومعرفة طلباتهم وتسليمهم المخصصات المالية وكذلك تكليف محامي السفارة بمتابعة قضاياهم والتهم الموجهة إليهم والدفوعات القانونية والتحقق من تلقيهم محاكمات عادلة، وفي ضوء ذلك تتم إحاطة الجهات المختصة بالمملكة.

وبين السفير في تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه تم الإفراج عن عدد من الموقوفين إما بانتهاء فترة محكوميتهم أو من خلال العفو الملكي في بعض القضايا، مشيرا إلى وجود اتفاقية تبادل السجناء بين المملكتين وتم العمل بها خلال الفترات الماضية وفق بنودها.

لجنة إجلاء

قال السديري إن السفارة استنفرت كل كوادرها وطاقاتها للتعامل مع الرعايا منذ بداية جائحة كورونا، وشكلت «لجنة الإجلاء» إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتم فتح خط ساخن للتواصل مع الجهات المختصة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفي ضوء ذلك جرى رسم خطة الطوارئ الخاصة بالإجلاء، والعمل على تنفيذها من خلال الطاقم، وفرق المناوبة، على مدار 24 ساعة لمدة سبعة أيام بالأسبوع، وتم إجلاء ما يزيد على 1300 مواطن على 8 رحلات مجدولة إلى عدة مدن داخل المملكة العربية السعودية.

رعاية واهتمام

وبين أنه وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- ومتابعة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، تسخر السفارة كافة جهودها لتقديم كل ما من شأنه توفير الرعاية والاهتمام بالمواطن السعودي، وتفتح أبوابها في أي وقت، وتعقد لقاء أسبوعيا معهم حتى في ظل جائحة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية الصحية، وفما يخص توقعات إستراتيجية العمل في يناير المقبل بشأن عودة المقيمين والزوار والسياح ومن لديهم أعمال في الأردن، فلا يمكن لنا التنبؤ بإمكانية ذلك دون النظر لحال جائحة كورونا، وكيف ستؤول إليه الأمور، ليس في الأردن وحدها، بل والعالم، وفيما يخص شؤون الطلبة السعوديين في الجامعات والمعاهد والمدارس الأردنية، قامت السفارة بالفعل في وقت سابق بالتنسيق مع الجهات الأردنية والملحقية الثقافية لتسهيل عودة الراغبين منهم إلى الأردن لإكمال دراستهم بعد أخذهم الموافقات اللازمة داخل المملكة.

أرقام طوارئ

وأوضح السفير أنه عند صدور أي تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية تقوم السفارة بنشرها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تبقى أرقام الطوارئ الخاصة بالسفارة على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتمكننا من تلقي أي اتصال للمواطنين في الأردن والتعامل مع أي حادث - لا سمح الله-، لا سيما وأن أي مواطن سعودي يتلقى وعبر هاتفه الجوال وفور وصوله الأردن هذه الأرقام، بالإضافة إلى ما توفره بوابة السفارة وموقع وزارة الخارجية على شبكة الإنترنت من خدمات إلكترونية للمواطنين، بما فيها التواصل أوقات الطوارئ أو طلب المساعدة، والمرتبط بدوره بنظام «فنار» الإلكتروني المتابع على مدار الساعة، والذي توفره الوزارة لكافة بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج والمخصص فقط لمتابعة وتنفيذ خدمات شؤون السعوديين في الخارج.

خدمات طبية

وذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية أطلقت منصة «سلامتك» الخاصة للراغبين بتلقي العلاج في المراكز والمستشفيات بالأردن، ويستطيع المواطن السعودي الراغب في تلقي العلاج في الأردن التقديم عن طريقها واختيار المركز أو المستشفى الطبي وعدد المرافقين له للسماح لهم بالدخول إلى الأردن، إلا أن التقدم الكبير في توفير الخدمات الطبية في السعودية، حد من طلبات زائري الأردن للعلاج.