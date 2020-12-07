شكرا لقرائتكم خبر عن 110 آلاف مستفيد من مستشفى الدوادمي والان نبدء بالتفاصيل
كما أجرى المستشفى 808784 فحصا مخبريا، و18297 فحصا شعاعيا، و1367 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد 1267 عملية جراحية ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية إلى 2634 عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لـ 1482 مستفيدا.
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