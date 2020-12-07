شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشارك بـ 6 محاور في «جيتكس 2020» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

افتتح الأمير د. بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، منصة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، الذي أطلق أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي د. عبدالله الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية عبدالله الربيعة.

وأوضح سموه خلال الافتتاح أن الوزارة تشارك للمرة السادسة على التوالي وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2020 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة، ونقل سموه تحيات وشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للمشاركين من منسوبي وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، متمنياً للجميع النجاح في إبراز الخدمات الإلكترونية المتقدمة، التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواطني ومقيمي وزوار المملكة.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بستة محاور رئيسية تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن»، تشمل خدمات منصة «أبشر»، وخدمات الهوية والسمات الحيوية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لموظفيها ومجتمعها الداخلي، بالإضافة لمبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية، التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.