شكرا لقرائتكم خبر عن 2423 بلاغا لأمانة العاصمة المقدسة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير خدمة العملاء بالأمانة م. وائل حلواني، أن الأمانة تعمل على إنجاز معاملات المواطنين عن بُعد عن طريق مبادرة «مخدوم وأنت في بيتك» عبر وسائل التواصل المختلفة، وتمت خدمة 679 عميلًا خلال الأسبوع الماضي من خلال هذه المبادرة دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة المواطنين، وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.
وأشار «حلواني» إلى إجراء 25 مقابلة للعملاء مع أمين العاصمة المقدسة عبر الشاشات المخصصة للتواصل الإلكتروني بالإدارة العامة لخدمة العملاء، مشيرا إلى تخصيص مقر للتواصل المرئي عبر شاشات إلكترونية، للتواصل مع «معاليه» وتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين وتسهيل الخدمات لهم في ظل استمرار جائحة «كورونا».
ولفت إلى إمكانية حجز المواعيد عبر موقع الأمانة الرسمي ومنصة بلدي، واستقبال البلاغات عبر تطبيق «واتساب» عن طريق الرقم 0539400940، مؤكدًا مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.
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