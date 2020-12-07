شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد آليات التطوع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أقر وزير الصحة د. توفيق الربيعة الآليات والقواعد المنظمة للتطوع الصحي، التي تهدف إلى تنظيم التطوع الصحي وتطويره، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي الصحي. وتمكن القواعد من تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتنمية قدرات المتطوعين الصحيين وتوجيهها نحو الأولويات الصحية للنظام الصحي والمجتمع، بالإضافة إلى ضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة من المتطوعين الصحيين.

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