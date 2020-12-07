شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيوائية للأسر المتضررة في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مواد إيوائية شملت الخيام والبطانيات والبسط في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفادت منها 14 أسرة متضررة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.