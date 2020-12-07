شكرا لقرائتكم خبر عن 13549 مخالفة لاحترازات «كوفيد-19» ومكة المكرمة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية على «تويتر»، تسجيل 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، بالفترة من 14 / 4 / 1442هـ، حتى 20 / 4 / 1442هـ. وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع «3192»، تلتها منطقة الرياض بـ«2326»، ثم القصيم «1784»، فالمدينة المنورة بـ«1773»، والمنطقة الشرقية بـ «1164»، والحدود الشمالية «796»، وحائل «597»، وعسير «465»، والجوف «450»، وتبوك «378»، وجازان «309»، ثم نجران بـ «204»، تليها الباحة بواقع «111»، وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

كانت هذه تفاصيل خبر 13549 مخالفة لاحترازات «كوفيد-19» ومكة المكرمة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.