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أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عدم إغلاق فروعها في مناطق ومحافظات المملكة وتحويل خدماتها إلى المنصة الإلكترونية.
وقالت في ردها على أحد المغردين أثناء استفساره عن صحة ما تم تداوله: "أهلاً بك، عميلنا العزيز، المعلومة غير صحيحة، نسعد بخدمتك".
وكان عددٌ من المواقع تداولت مساء أمس الأحد، شائعة عبر رسالة مفادها أن المؤسسة العامة للتقاعد بدأت بإغلاق كل فروعها في المناطق والمحافظات، وتحويل خدماتها إلى إلكترونية، وهو ما نفته المؤسسة في ردها.
المؤسسة العامة للتقاعد
"التقاعد" تنفي إغلاق فروعها بمحافظات المملكة وتحويل خدماتها إلى إلكترونيةمنصور الشلاقي الخليج 365 2020-12-07
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عدم إغلاق فروعها في مناطق ومحافظات المملكة وتحويل خدماتها إلى المنصة الإلكترونية.
وقالت في ردها على أحد المغردين أثناء استفساره عن صحة ما تم تداوله: "أهلاً بك، عميلنا العزيز، المعلومة غير صحيحة، نسعد بخدمتك".
وكان عددٌ من المواقع تداولت مساء أمس الأحد، شائعة عبر رسالة مفادها أن المؤسسة العامة للتقاعد بدأت بإغلاق كل فروعها في المناطق والمحافظات، وتحويل خدماتها إلى إلكترونية، وهو ما نفته المؤسسة في ردها.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
01:52 AM
المؤسسة أكدت في ردها على مغرد: المعلومة غير صحيحة ونسعد بخدمتك
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عدم إغلاق فروعها في مناطق ومحافظات المملكة وتحويل خدماتها إلى المنصة الإلكترونية.
وقالت في ردها على أحد المغردين أثناء استفساره عن صحة ما تم تداوله: "أهلاً بك، عميلنا العزيز، المعلومة غير صحيحة، نسعد بخدمتك".
وكان عددٌ من المواقع تداولت مساء أمس الأحد، شائعة عبر رسالة مفادها أن المؤسسة العامة للتقاعد بدأت بإغلاق كل فروعها في المناطق والمحافظات، وتحويل خدماتها إلى إلكترونية، وهو ما نفته المؤسسة في ردها.
، "التقاعد" تنفي إغلاق فروعها بمحافظات المملكة وتحويل خدماتها إلى إلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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