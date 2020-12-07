، شاهد.. معلمة تكفل يتيمتين وتقترض نصف مليون لتوفير بيت العمر لهما ،

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لم تستلم المعلمة "جميلة" لليأس من تكوين أسرة وتربية أطفال، بعد خطأ طبي حرمها الحمل، إذ اتجهت إلى دار الأيتام وكفلت طفلتين بحسب وصية والدها وتشجيعه لها.
وكشفت لبرنامج الراصد تفاصيل العملية التي حصلت معها في مستشفى خاص وعلى إثرها دخلت العناية المركزة بسبب خطأ طبي وأدى إلى ثقب في الرحم.
ولتأمين مستقبل اليتيمتين أشارت المعلمة جميلة إلى أنها باعت ورثها من والدها رحمه الله وأخذت قرضًا بقيمة نصف مليون لبناء منزل لهما، حيث بخصم من راتبها بمعدل 7 آلاف ريال شهريًا، مؤكدة أن الطفلتين "الياسمين" و"الورد"، بمثابة روحها وكل حياتها ولن تفرط فيهما أبدًا.
وشجعت كافلة اليتيمتين على المبادرة بكفالة الأيتام لأنهم باب رزق وبركة وخير في الدنيا والآخرة.
شاهد.. معلمة تكفل يتيمتين وتقترض نصف مليون لتوفير بيت العمر لهماعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-12-07
لم تستلم المعلمة "جميلة" لليأس من تكوين أسرة وتربية أطفال، بعد خطأ طبي حرمها الحمل، إذ اتجهت إلى دار الأيتام وكفلت طفلتين بحسب وصية والدها وتشجيعه لها.
وكشفت لبرنامج الراصد تفاصيل العملية التي حصلت معها في مستشفى خاص وعلى إثرها دخلت العناية المركزة بسبب خطأ طبي وأدى إلى ثقب في الرحم.
ولتأمين مستقبل اليتيمتين أشارت المعلمة جميلة إلى أنها باعت ورثها من والدها رحمه الله وأخذت قرضًا بقيمة نصف مليون لبناء منزل لهما، حيث بخصم من راتبها بمعدل 7 آلاف ريال شهريًا، مؤكدة أن الطفلتين "الياسمين" و"الورد"، بمثابة روحها وكل حياتها ولن تفرط فيهما أبدًا.
وشجعت كافلة اليتيمتين على المبادرة بكفالة الأيتام لأنهم باب رزق وبركة وخير في الدنيا والآخرة.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
01:29 AM
بعد خطأ طبي حرمها الحمل وأدى إلى إصابتها بثقب في الرحم
لم تستلم المعلمة "جميلة" لليأس من تكوين أسرة وتربية أطفال، بعد خطأ طبي حرمها الحمل، إذ اتجهت إلى دار الأيتام وكفلت طفلتين بحسب وصية والدها وتشجيعه لها.
وكشفت لبرنامج الراصد تفاصيل العملية التي حصلت معها في مستشفى خاص وعلى إثرها دخلت العناية المركزة بسبب خطأ طبي وأدى إلى ثقب في الرحم.
ولتأمين مستقبل اليتيمتين أشارت المعلمة جميلة إلى أنها باعت ورثها من والدها رحمه الله وأخذت قرضًا بقيمة نصف مليون لبناء منزل لهما، حيث بخصم من راتبها بمعدل 7 آلاف ريال شهريًا، مؤكدة أن الطفلتين "الياسمين" و"الورد"، بمثابة روحها وكل حياتها ولن تفرط فيهما أبدًا.
وشجعت كافلة اليتيمتين على المبادرة بكفالة الأيتام لأنهم باب رزق وبركة وخير في الدنيا والآخرة.
، شاهد.. معلمة تكفل يتيمتين وتقترض نصف مليون لتوفير بيت العمر لهما ،
المصدر : الخليج 365
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