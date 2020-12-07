أمانة مكة تصادر أكثر من 10 آلاف طن تمور «غير صحية»

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية مدركة المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية، حملة ميدانية على بعض الأحواش والمزارع المخالفة التي اتخذها المخالفون أماكناً لطحن التمور وتعبئتها بطرق غير صحية.

وأوضح رئيس بلدية مدركة الفرعية المهندس سعيد بن سعد الاسمري، أن البلدية نفذت الحملة الميدانية بمشاركة الجهات الأمنية بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية والتي تشكل خطرّا على الصحة العامة، مشيراً إلى مصادرة 10835 طنًا من التمور تمت تعبئتها بطرق غير صحية، وإغلاق 6 مطاحن للتمور مُنشئة في أماكن غير مهيئة، وفي بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأكَّد الاسمري أن الحملات الميدانية مستمرة على المزارع في القرى والهجر التابعة لبلدية مدركة لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.