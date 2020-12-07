قصة سعودية حرمها خطأ طبي من الإنجاب فاقترضت نصف مليون ريال لتأمين حياة يتيمتين

تسبب خطأ طبي في حرمان معلمة سعودية من الحمل وإنجاب الأطفال، إلا أنها تكفلت بيتيمتين، واقترضت نصف مليون ريال لتوفير بيت العمر لهما.

وتقول المعلمة في تصريحات لبرنامج «الراصد»، عبر قناة الإخبارية، إنها اتجهت إلى مستشفى خاص لإجراء الفحص الطبي كأي سيدة ترغب في الإنجاب، مشيرة إلى أن الطبيب أبلغها بحاجتها إلى عملية بسيطة إلا أنها خرجت منها إلى العناية المركزة.

وأوضحت المعلمة السعودية: بعدها أبلغني الأطباء أنه حدث ثقب في الرحم وإذا حملت ستكون هناك خطورة على حياتي.. فأيقنت أنني لن أستطيع الإنجاب حتى عبر الأنابيب.

وأضافت: بتشجيع من والدي رحمة الله عليه تكفلت بالطفلتين اليتيمتين «ياسمين» و«ورد».. بعت ميراثي من والدي وحصلت على قرض بنصف مليون ريال لأبني لهما بيتًا، يكون بمثابة تأمين لمستقبلهما من بعدي.

وردًا على سؤال حول الموقف في حال طلبت وزارة الموارد البشرية استعادة الطفلتين، قالت المعلمة: الأمر سيكون صعبًا، وسأقول لهم خذوا روحي ولا تأخذونهم.. لقد أصبحا جزءًا مني وأنا جزء منهما.. مستحيل أفرط فيهما.

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