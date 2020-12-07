استمرار صيانة محطة قطار الحرمين

استمرت أعمال الصيانة في محطة قطار الحرمين بالسليمانية، وجرت إزالة السقف بالكامل وجزء من الواجهة الزجاجية للمحطة، فضلا عن رفع التلفيات والآثار التي لحقت المحطة بسبب الحريق الذي نشب العام الماضي في 1441/‏‏1/‏‏30.

أسرع قطار

يربط قطار الحرمين بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًّا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/‏‏‏ ساعة، وتكلفة إجمالية بلغت 63 مليار ريال سعودي. ويعد أسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتكون من 35 قطارا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة، وتبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، ويتوقف في 5 محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة في حي السليمانية وتعد الأكبر من حيث المساحة.