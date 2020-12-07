موارد وتنمية الشرقية تطلق يوم التطوع

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار «عطاء وطن». وكرم مدير عام الفرع، عبدالرحمن بن فهد المقبل، الجهات الحكومية والخيرية الأكثر تفاعلًا في منصة العمل التطوعي، بحضور عدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، وتضمن حفل الافتتاح أركانًا معرفية تحت مسمى «تطوع بعلمك»، شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين بمعلوماتهم وخبراتهم، والتي تهم المجتمع المحلي.

وأكد المقبل أن مبادرة «عطاء وطن» تأتي انطلاقًا من مبدأ التكامل والتعاون من خلال إشراك جميع الجهات الحكومية، وغير الربحية والخاصة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال العمل التطوعي، ليسلط الضوء على أهمية هذا المجال من خلال الفعاليات والبرامج التطوعية، والموجهة لأفراد المجتمع في إطلاق تلك المبادرات بما يتناسب مع طموح وطننا.