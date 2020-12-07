شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم سفينتي بضائع بميناء الدمام دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، وقوع تصادم سفينتي بضائع عامة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، دون خسائر أو إصابات. وذكرت في بيان: "وقع حادث تصادم بين سفينتين، مساء أمس، تحمل الأولى علم المملكة، وتتبع لشركة البحري، والأخري تحمل علم تنزانيا، وذلك في مدخل القناة المائية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام".

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