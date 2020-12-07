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محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الاتفاق ، مساء اليوم الاثنين ، في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
ميدانيًا سعى المدير الفني للنصر "فيتوريا" إلى التركيز على الجوانب التكتيكية، كما تخلل التدريب تكثيف اللياقة المنوعة، والجري حول الملعب .
ومن المتوقع أن يغيب عن لقاء الاتفاق بداعي الإصابة كل من (عبد المجيد الصليهم ، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، فراس البريكان وبيتي مارتينيز).
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 12:09 AMوسط غياب الخماسي .. النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الاتفاق
اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الاتفاق ، مساء اليوم الاثنين ، في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
ميدانيًا سعى المدير الفني للنصر "فيتوريا" إلى التركيز على الجوانب التكتيكية، كما تخلل التدريب تكثيف اللياقة المنوعة، والجري حول الملعب .
ومن المتوقع أن يغيب عن لقاء الاتفاق بداعي الإصابة كل من (عبد المجيد الصليهم ، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، فراس البريكان وبيتي مارتينيز).
، وسط غياب الخماسي .. النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الاتفاق ،
المصدر : الخليج 365
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