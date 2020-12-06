شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «ملواح» إلكترونياً.. انطلاق مزاين الصقور اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور عن مواعيد انطلاق مسابقة المزاين بنسخته الثالثة، التي تقام على مدى ثلاثة أيام لاختيار أجمل الصقور في فئاتها، ويمنح أصحابها جوائز نقدية.

وأوضحت إدارة المهرجان، أن المسابقة تنطلق اليوم، وتستمر حتى الأربعاء، ويجري تسجيل الصقور للمشاركين السعوديين والدوليين في المسابقة في اليوم نفسه، بدءاً من الساعة السابعة والنصف صباحاً،حتى العاشرة والنصف صباحاً.

ويتوج مهرجان الصقور الفائزين بمسابقة المزاين على مدى الأيام الثلاثة، في فعالية تنطلق الساعة الثامنة مساءً على أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض، ويُمنَحُ الفائزون جوائز نقدية يبلغ مجموعها 4.2 مليون ريال، موزعة على 7 أشواط، منها شوطان للفرخ حُرّ من حُرّ وشوط للحر إنتاج محلي، بالإضافة إلى خمسة أشواط للقرناس، وهي للفئات: حُرّ من حُرّ، حُرّ بيتي، حُرّ أسود/ أدهم، جير بيور، شاهين بحري.

وخصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لكل شوط جوائز قيمتها 600 ألف ريال، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، والثاني على 200 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على 100 ألف ريال.

فيما أجرى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، أمس، قرعة مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر للمشاركين الدوليين، التي تنطلق بأشواطها التأهيلية اليوم، على أرض المهرجان في مَلهم شمال مدينة الرياض.

وأعلنت إدارة المهرجان، عن إجراء القرعة عبر النظام الإلكتروني، الذي يحدد عشوائياً ترتيب الصقور في الأشواط، التي قُسِّمَت على فئتي الملاك والمحترفين، وأتاح النادي تفاصيلها عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد المشاركين في أشواط الدوليين نحو 400 صقر، يشاركون في 24 شوطاً، نصفها للملاك، والنصف الآخر للمحترفين، تقام يومي الاثنين والثلاثاء، ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط لمرحلة الكؤوس، ويُكَّرمُ الفائزون الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما ينال العشرة الأوائل جوائز مالية.

وخصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور جوائز نقدية للفائزين، بلغ مجموعها (2.340.000) ريال، منها 960 ألفاً لأشواط الملاك، وأكثر من 1.3 مليون ريال لأشواط المحترفين، ويتأهل الفائزون للأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)،التي خصص لها جوائز نقدية بلغت 1.2 مليون ريال.