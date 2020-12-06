رئيس وزراء رومانيا: الحزب الحاكم فاز بانتخابات البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس وزراء رومانيا لودوفيتش أوربان، إن الحزب القومي الليبرالي الحاكم، المنتمي لتيار الوسط، الفائز بالانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد.

وأضاف أوربان فور إعلان نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد التصويت "الحزب القومي الليبرالي يعتقد أنه الفائز في هذه الانتخابات".



ودعي 18 مليون ناخب إلى التصويت، لكن التعبئة جاءت ضعيفة أولاً لخشية السكان من وباء كوفيد-19 الذي يرتفع مستوى تفشيه، وثانيا لكلل الناخبين من الطبقة السياسية التي يعتبرونها غير كفؤة، ويتوقع أن تبلغ نسبة الامتناع مستويات غير مسبوقة.

وكانت التعبئة ضعيفة خلال الحملات الانتخابية، ما من شأنه أن يضرّ بالحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يشكّل سكان المناطق الريفية قاعدته الانتخابية الرئيسية، وفق محللين.

وكانت نتائج أحد الاستطلاعات أظهرت في وقت سابق اليوم أن الحزب القومي الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري يتقاسمان المركز الأول بنسبة 29 % و30.5 % من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة.

وأظهر استطلاع أجراه مركز (سي.يو.آر.إس-أفانتجارد) أن تحالف الحزبين المنتميين لتيار الوسط فاز بنسبة 15.9 % من الأصوات، بينما أظهر استطلاع منفصل أجراه المركز الوطني لأبحاث الرأي والتسويق (إنسومار) أن الحزب القومي الليبرالي يتقدم قليلا بنسبة 32 %.