شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: إطلاق مبادرة «لتزدادي جمالاً» لفئة الفتيات من ذوات الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت المديرة العامة للرقابة النسائية بوكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة العنود بنت منسي البقمي إطلاق مبادرة «لتزدادي جمالاً»، التي تهدف إلى تحقيق تعاون مشترك لخدمة ذوات الإعاقة وتمكين وصولهن لكافة المرافق والمنشآت النسائية، إضافة إلى التعرف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههن في الحصول على الخدمات المقدمة.

وأشارت العنود البقمي إلى مشاركة رئيسة طائفة التزيين النسائي، واستوديو تصوير نسائي، وناد رياضي نسائي، وتنفيذ اجتماع مع إدارة المركز والأخصائيات وبعض الأهالي، وتقديم خدمات التزيين النسائية، والتصوير، ونشاطات رياضية خفيفة للفتيات من ذوات الإعاقة في هذه المبادرة، التي تأتي تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مبينة ثمار المبادرة من خلال إنشاء قائمة بأسماء جميع الأنشطة النسائية من أندية رياضية نسائية، وصالونات تزيين نسائي، واستوديوهات تصوير نسائية، تقدم تسهيلات لفئة الفتيات من ذوات الإعاقة.

وأكدت «البقمي» أن التسهيلات تشمل خلق فرص وظيفية داخل المنشآت النسائية للفتيات القادرات على العمل من هذه الفئة، وافتتاح كلاسات رياضية داخل الأندية بساعات محددة لحضور الفتيات مع مرافقاتهن من مراكز التأهيل والاستفادة من الخدمات والمرافق بالأندية، إضافةً إلى تقديم عروض خاصة من قبل صالونات التزيين أو الاستوديوهات وتوفير التسهيلات المكانية المناسبة لتقديم الخدمة للفتيات وذويهن، وتحقيق الهدف المنشود من خلال دمجهن وانخراطهن مع أفراد المجتمع، وتعزيز مشاعر الود والاحترام وتقبل هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.