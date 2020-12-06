شكرا لقرائتكم خبر عن «القويحص» يوجه بحل شكاوى أهالي مخطط هدى الشام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بحل شكاوى أهالي مخطط هدى الشام بمحافظة الجموم، ومتابعة مطالب الأهالي من جميع الجوانب، وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لمعالجة الشكاوى مدار البحث، والمتعلقة بطلب استكمال إنارة وسفلتة بعض المواقع في المخطط واستكمال مشاريع الحدائق والمرافق العامة، إضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن حاجات الأهالي للخدمات البلدية بعد عقد اجتماعات معهم، والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج خلال أسبوعين من تاريخه، وذلك بمتابعة مساعد وكيل الأمين للبلديات المهندس فهد بن مرزوق البشري، ومستشار أمين العاصمة المقدسة المهندس فوزي بن عوض الحارثي، وأعضاء من وكالة التشييد والصيانة، ووكالة التنمية العمرانية بالأمانة.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة التشييد والصيانة، تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة لعبارة هدى الشام، كما شرعت بلدية محافظة الجموم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والحيوية في المحافظة، إذ تم العمل على سفلتة وإنارة مخطط «هدى الشام» وذلك ضمن مشاريع السفلتة والإنارة التي تقوم بها بلدية محافظة الجموم، وسيتم استكمال العمل في الأجزاء المتبقية من المخطط، تسهيلاً للحركة المرورية وخدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.