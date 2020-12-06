ولي عهد دبي: الخدمات الإلكترونية لـ«الداخلية» تعزز التنمية الاقتصادية في السعودية

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جدة - خالد شويل - أشاد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية والتي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها، والدور المحوري للخدمات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لجناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع «جيتكس للتقنية 2020»، الذي دشن اليوم (الأحد) بمدينة دبي، إذ كان في استقباله لدى وصوله الجناح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.
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