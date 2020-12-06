السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الفلسطينية اليوم أنّ نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

22:47ت م

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رام الله 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت الصحة الفلسطينية اليوم أنّ نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.// انتهى //22:47ت م0176

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