السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق



نيوم 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي - رحمه الله - .

وقال الملك المفدى:" علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

// انتهى //

22:14ت م

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