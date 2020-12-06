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منخفض أطلسي يؤثر على بعض المناطق في السعودية
توقعات بأن تشهد هذه الأيام حالة من الاستقرار الجوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الراصد الجوي عبدالله الحربي توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.
وتوقع الحربي، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن يكون هناك منخفض أطلسي يخدم شمال غرب المملكة وغربها وأجزاء من حائل والقصيم، وتتوسع رقعة استفادة بقية المناطق بالأمطار خلال الساعات المقبلة.
وتابع: هذه الأيام تشهد البلاد استقرارًا جويًّا، لكن لن تخلو سواحل جازان وجزر فرسان من بعض زخات المطر، حتى ولو كان هذا ليس موعدها بسبب دفء المنطقة وتراجع منخفض البحر الأحمر جنوبًا.
حالة الطقس اليوم:
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية)، وسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.
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