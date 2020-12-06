متحدث الصحة لـ”المواطن”: سنختار مستشفيات ومراكز على أعلى مستوى لتقديم لقاح كورونا

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن طريقة اختيار التعاقد والاعتماد لأي لقاح لفيروس كورونا هي طريقة علمية مبنية على خبراء ومختصين ولجان علمية تقوم بالمراجعة والتأكد من كل ما يصدر من أبحاث علمية وبحثية تكفل الخطوات والمعرفة الأولى بمأمونية وسلامة وفعالية اللقاحات، مشددًا على أن هذه خطوات مهمة تقوم بها عدة جهات مختصة ومن أبرزها وأهمها هيئة الغذاء والدواء وذلك للاعتمادات النهائية.



وأضاف العبدالعالي ردًّا على سؤال “متابعات الخليج 365” بشأن اللقاحات وآلية اعتمادها، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده: “إننا نطمئن دائمًا ونثق بشكل كبير بما تقرره الهيئة لمكانتها إقليميًّا وعالميًّا وريادتها ومنهجيتها القوية وسياستها المتميزة، وبعد هذه الخطوات يتم الاعتمادات النهائية”.

وأوضح أن الفئات العُمرية الأكثر خطورة والعرضة للمشاكل الصحية تعتبر ذات أولوية أعلى ودائمًا تحث الصحة أن تكون لها الأولوية في الحصول على اللقاحات وفق منهجيات علمية دقيقة تضبط ذلك بالإضافة إلى مقدمي الخدمات والرعاية الصحية.

وحول مواقع تقديم اللقاحات، لفت متحدث الصحة إلى أنه سيتم اختيار مستشفيات ومراكز أو مواقع سوف تجهز على أعلى وأرقى المستويات وأعلى المعايير وفق سياسة وإجراءات وتقنيات متقدمة.



