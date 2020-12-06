الأمر بالمعروف ببريدة تواصل تفعيل حملة الصلاة نور ميدانيًّا وتوعويًّا

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - بريدة

واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الصلاة نور)، والتي أطلقتها الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وتقدم الحملة برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتنويه بأهمية الصلاة وفضائلها، كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونيًّا في وسائل الاتصال المتنوعة وكذلك توفير المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة.

وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بما يلقاه الفرع من توجيهات ودعم من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.



