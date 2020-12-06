اليوم الأحد أول أيام التقديم فى الفرص الوظيفية المتاحة بوزارة الدفاع

مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بدأ التقديم فى عدد من الفرص الوظيفية التى كانت قد أعلنت عنها وزارة الدفاع للخريجين والخريجات الذين يجب أن يكونوا حاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة التى تؤهلهم للالتحاق بهده الوظائف.

هذا ويذكر أن وزارة الدفاع كانت قد أعلنت أن الوظائف المعلن عنها متوفرة بمختلف أفرعها، وأوضحت أنه على الذين يريدون أن يلتحقوا بهذه الوظائف، أن يقوموا بالتقديم عليها، وذلك من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزترة على أن التقديم فى تلك الوظائف سيكون متاحاً من اليوم الأحد الموافق 21 /4 /1442هـ، وسوف يستمر لمدة 10 أيام.