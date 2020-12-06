تسهيل أداء العمرة لذوي الاحتياجات الخاصة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام. وكان في استقبالهم الوكيل المساعد للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام محمد باتي، والمدير العام لإدارة الأشخاص ذوي الإعاقة فيصل الجودي، ومدير إدارة الظواهر السلبية بندر خوج، ووكيل خدمات التنقل عبدالله الجهني، وتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم بمشاركة العديد من الإدارات العامة بالرئاسة منها: إدارة الإعلام والاتصال، إدارة الحشود، التفويج، خدمات التنقل، سقيا زمزم، العمل التطوعي، الخدمات الاجتماعية، والأمن بالمسجد الحرام. وتم توزيع الأساور التي تساعد مقدمي الخدمة على التعاون معهم أثناء تواجدهم بالمسجد الحرام، وكما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية عن طريق كتابتها لهم بطريقة (برايل) للمكفوفين، وتوزيع الكمامات والمعقمات. من جهة أخرى، عبر الأشخاص من ذوي الإعاقة عن عظيم شكرهم لما قدم لهم من خدمات توفرها حكومة المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير من جهة أخرى، عبر الأشخاص من ذوي الإعاقة عن عظيم شكرهم لما قدم لهم من خدمات توفرها حكومة المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان

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