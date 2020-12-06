محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية تفعيل مبادرات برنامج التحول الوطني وفقاً لرؤية 2030 دشن محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم معرض التطوع "عطاء وطن" بمقر الجمعية الخيرية والذي نظمته جمعية البر الخيرية بمحافظة يدمة وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع. وتفقد المحافظ أرجاء المعرض وشارك في عدد من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة مقدماً شكره للقائمين على هذا العمل. وأكد "العنزي " على أهمية تفعيل المشاريع والمبادرات التي تشجع على العمل التطوعي ضمن برنامج التحول الوطني وأنه هدف إستراتيجي لرؤية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله لتعزيز المواطنة وخلق للفرص التطوعية الهادفة. 06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 10:58 PM أكد أهمية تفعيل مبادرات برنامج التحول الوطني وفقاً لرؤية 2030 "العنزي " يدشن معرض التطوع "عطاء وطن " في جمعية البر بيدمة "العنزي " يدشن معرض التطوع "عطاء وطن " في جمعية البر بيدمة دشن محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم معرض التطوع "عطاء وطن" بمقر الجمعية الخيرية والذي نظمته جمعية البر الخيرية بمحافظة يدمة وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع. وتفقد المحافظ أرجاء المعرض وشارك في عدد من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة مقدماً شكره للقائمين على هذا العمل. وأكد "العنزي " على أهمية تفعيل المشاريع والمبادرات التي تشجع على العمل التطوعي ضمن برنامج التحول الوطني وأنه هدف إستراتيجي لرؤية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله لتعزيز المواطنة وخلق للفرص التطوعية الهادفة. الكلمات المفتاحية ، "العنزي " يدشن معرض التطوع "عطاء وطن " في جمعية البر بيدمة ،

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