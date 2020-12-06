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"البقمي" يحتفل بزواج نجله سعد

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل جمعان بن محمد البقمي بزواج نجله سعد على ابنة خاله عبدالرحمن بن محمد القحطاني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض مع الالتزام بضوابط الاحترازات الوقائية من فيروس .

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 10:07 PM

"البقمي" يحتفل بزواج نجله سعد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

احتفل جمعان بن محمد البقمي بزواج نجله سعد على ابنة خاله عبدالرحمن بن محمد القحطاني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض مع الالتزام بضوابط الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

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المصدر : الخليج 365

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