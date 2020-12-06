شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوجه نصيحة لكبار السن لمواجهة الطقس البارد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الأحد، نصيحة مهمة لكبار السن لمواجهة انخفاض درجات الحرارة. وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الأحد، نصيحة مهمة لكبار السن لمواجهة انخفاض درجات الحرارة. وقال النمر: "‏إعطاء كبير السن "بيجامة وشرابات وغطاء رأس وفروة" لاتفيد كثيرا في تدفئة الجسم لفترة طويلة إذا حرارة الغرفة أقل من 17درجه مئوية" ٠ وأضاف : "لابد من مصدر تدفئة في غرفة كبار السن وضبط درجة الحرارة في حدود ٢٥ درجة مئوية".

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